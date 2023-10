Messori, Nazionale amputati: “Sport fondamentale per abbattere pregiudizi”

C’era un’aula gremita di studenti all’Università Cattolica per ascoltare la testimonianza di Francesco Messori, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata del dono”.

Messori, 24 anni, originario di Correggio, è nato senza una gamba, ed ha raccontato la sua esperienza di vita, dall’infanzia all’adolescenza fino all’età adulta, permeata da una passione: il calcio. nel 2012 ha potuto fondare la Nazionale Italiana Calcio Amputati, grazie al cambio di alcune regole da parte del Csi.

“Lo sport – spiega – è fondamentale per abbattere i pregiudizi”.

Il messaggio di Messori ai ragazzi è andato oltre lo sport per far capire loro l’importanza di riuscire a trasformare la propria apparente debolezza e i propri limiti in punti di forza.