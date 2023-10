“Più Sport più Vita”, sana alimentazione in piazza con Coldiretti e Campagna Amica

Anche Coldiretti Piacenza prende parte alla manifestazione “Più sport più vita” che si svolge oggi, venerdì 6 ottobre, in piazza Cavalli, a Piacenza. La tappa cittadina del tour nazionale di promozione delle attività sportive e di un corretto stile di vita si realizza grazie alla collaborazione tra Sport e Salute, Comune di Piacenza e diverse società sportive o associazioni del territorio.

“Temi molto cari a Coldiretti e Campagna Amica, che ha voluto essere presente per incontrare gli studenti e gli atleti e condividere l’importanza dello sport abbinato ad un’alimentazione sana, consapevole e attenta alla stagionalità e all’ambiente” – si legge nella nota.

Nel gazebo di Coldiretti Piacenza si trovano le mele dell’azienda agricola Andrea Savi, il materiale sul tema dell’alimentazione sana e la possibilità di aderire alla petizione contro il cibo sintetico. Il progetto di Educazione alla Campagna Amica vede Coldiretti impegnata nelle scuole piacentine da oltre vent’anni e dallo scorso anno, proprio nell’ottica di rafforzare l’alleanza con il mondo sportivo, Campagna Amica gestisce l’area ristoro del PalabancaSport, con alcune delle eccellenze del Mercato Coperto di via Farnesiana, 17 a Piacenza, disponibili nelle pratiche agri-bag per essere gustate dai tifosi.

“Coldiretti e la rete Campagna Amica hanno molto a cuore queste tematiche, una conferma è nel crescente impegno profuso in queste iniziative di incontro e confronto con i consumatori per valorizzare la nostra agricoltura virtuosa” – ha affermato il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, presente in piazza Cavalli.