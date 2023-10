Scatta l’allerta smog: da sabato stop ai diesel Euro 5. Ecco i provvedimenti

A una settimana dall’entrata in vigore del nuovo piano aria regionale ecco i primi sforamenti e un giro di vite sulla viabilità. Scatta l’allerta smog con il superamento di Pm10 nella stazione Arpae di via Giordani, a Piacenza, che il 4 ottobre, ha segnato 51 microgrammi al metro cubo di polveri sottili (il limite è 50). Entrano così in vigore anche a Piacenza, da sabato 7 a lunedì 9 ottobre compreso, le misure emergenziali stabilite dal Piano Aria integrato regionale.

Ciò comporta che proseguono anche nel fine settimana, senza interruzioni e nel consueto orario dalle 8.30 alle 18.30, le limitazioni al traffico già in atto dal lunedì al venerdì per i veicoli più inquinanti, con l’aggiunta del divieto di circolazione anche per i mezzi diesel Euro 5. Ai provvedimenti in questione, sempre da sabato 7 a lunedì 9 ottobre incluso, si aggiunge il divieto assoluto di combustioni all’aperto per falò, barbecue, fuochi d’artificio e qualsiasi altra tipologia (con la sola deroga per prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria), nonché il divieto di spandimento di liquami zootecnici, con le sole eccezioni relative alle tecniche con interramento immediato dei liquami e iniezione diretta al suolo, o per sopravvenuti limiti di stoccaggio (verificati dall’Autorità competente).

Contestualmente, scatta da sabato 7 a lunedì 9 ottobre il divieto di utilizzo, in presenza di impianti alternativi, di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni inferiori alle 4 stelle, così come l’obbligo di ridurre le temperature a di almeno un grado centigrado, non oltrepassando i 19°C in ambienti domestici, uffici, luoghi ricreativi o di culto e attività commerciali, laddove il limite scende a 17°C per attività industriali e artigianali.