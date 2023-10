Gli eventi dei Lions saranno abbelliti dalle opere dei ragazzi disabili

I Lions di Castel San Giovanni hanno stretto un patto con i ragazzi diversamente abili del centro di viale Amendola, “Isola che non c’è”. Saranno loro ad abbellire, con i loro lavori realizzati durante i laboratori di artigianato creativo, le varie iniziative che scandiranno il corso dell’anno lionistico. Per i nuovi amici, i Lions guidati da Paola Morisi, i ragazzi del centro socio occupazionale hanno già realizzato bellissimi centrotavola con materiale di recupero. “Per noi – dice la presidente del Lions – si tratta di un modo per sostenere le attività dei ragazzi dell’Isola che non c’è, mentre per loro è un modo di rendersi partecipi e mettere alla prova le loro abilità”.

