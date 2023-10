Asp città di Piacenza, 61 posti per operatori socio sanitari. Formazione in Cgil

Asp Città di Piacenza bandisce un concorso a tempo indeterminato per complessivi 61 posti di operatore socio sanitario, di cui 53 a tempo pieno (36ore settimanali) e 8 a tempo parziale (30 ore settimanali). “Si tratta di un concorso di grande importanza nel settore socio sanitario piacentino, nella più grande azienda per servizi alla persona del nostro territorio”, dichiara Alberto Gorra, responsabile delle Funzioni Locali della FP CGIL Piacenza.

Per questa ragione la FP CGIL Piacenza organizza incontri di studio collettivo, gratuiti e riservati agli iscritti in preparazione al concorso e supporta i candidati nella presentazione delle domande di partecipazione, che saranno possibili unicamente attraverso la piattaforma informatica INPA, il portale nazionale per il reclutamento nella pubblica amministrazione.

“Il settore socio sanitario è da anni in grossa difficoltà, è sempre più difficile reperire professionalità e, da questo punto di vista, è decisivo – continua il sindacalista – investire in risorse umane e sostenere il ruolo pubblico. Il tema della qualità del lavoro e dell’attrattività delle professioni sociali, è centrale mentre oggi è un punto di estrema debolezza – prosegue Gorra -, il miglioramento passa certamente dal superamento del precariato, dal rinforzamento degli organici e da carichi di lavoro sostenibili”.

Gli incontri di preparazione al concorso si svolgeranno in orario tardo pomeridiano a partire dalla fine del mese di ottobre, in modalità in presenza e in video conferenza, saranno inoltre messi a disposizione materiali di studio ai partecipanti. Sono già aperte le iscrizioni, per le quali è possibile contattare Federico Ferri – 345/7741069, Alberto Gorra – 328 3595627 e Antonio De Leo 348 2222598.