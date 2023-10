Fiera d’Autunno a Vigolzone: migliaia di visitatori. Temperature da record

Migliaia di visitatori alla 13esima edizione della Fiera d’Autunno che il Comune di Vigolzone ha messo in campo domenica con le associazioni del paese. Un’edizione che di autunnale portava solo il nome (e le castagne), ma che è sembrata più una festa agostana per le alte temperature che nel pomeriggio hanno toccato oltre 30 gradi.

La giornata è stata un’occasione di incontro e di svago, tra le bancarelle, i negozi e i Mercanti di qualità e le tante iniziative proposte, ma anche culturale in cui si è inserita, come ogni anno, la mostra documentale al centro civico che quest’anno ha raccontato i cento anni dell’asilo infantile “Orfani di guerra” (oggi scuola d’infanzia paritaria) insieme al libro il cui ricavato andrà alla scuola. Il volume si può trovare al centro civico nei giorni di apertura della mostra (il sabato dalle 16 alle 18.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 fino al 5 novembre, giorno in cui sarà aperta mattina e pomeriggio), in parrocchia e alla scuola d’infanzia.

Un’attenzione alla solidarietà anche da parte di Avis che devolverà alle scuole del paese i fondi raccolti durante la sua castagnata in piazza Serena. Novità dell’edizione 2023 della Fiera d’autunno è stata la cuccagna, uno dei giochi popolari che ormai si erano persi nella memoria, ma che stanno tornando in voga. Domenica pomeriggio 4 squadre si sono sfidate. Ha avuto la meglio “Gli Scoiattoli” di Vigolzone che sono riusciti ad arrivare in cima al palo in meno di un minuto.