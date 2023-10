“Quando tornerà la festa del tortello?” Pro loco in stand by alla ricerca di giovani

Quando tornerà la festa del tortello? E’ la domanda che i referenti della Pro Loco di Vigolzone si sentono fare spesso, sin dal 2020, quando il Covid ha fermato tutte le attività delle associazioni, compreso appunto quella del tortello, solitamente in programma alla fine del mese di luglio, la più conosciuta ed impegnativa della Pro Loco di Vigolzone. I referenti del consiglio direttivo, con il presidente Camillo Ronda, non sanno e non possono rispondere, sebbene l’intenzione sarebbe quella di riprendere l’attività nel breve periodo.

“La Pro Loco di Vigolzone è ancora viva, non si è sciolta e non si scioglierà – dicono smentendo le voci che talvolta sentono in paese -. Abbiamo le nostre attrezzature e la nostra sede e in questi anni abbiamo potuto dare il nostro contributo al paese, con aiuti economici alla parrocchia (gasolio per l’inverno), alla scuola dell’infanzia (l’ultimo gesto è stato la copertura delle spese per la stampa del libro sul centenario della scuola, presentato proprio domenica durante la Fiera d’autunno) alle famiglie che avevano bisogno, e concedendo le nostre attrezzature a diverse associazioni vigolzonesi e non solo. Siamo in stand by, perché speriamo che qualche giovane entri a far parte del nostro gruppo, per dare continuità alla Pro Loco e alla festa del tortello. I soci volontari, anche quelli storici, sono sempre disponibili, ma l’età avanza”. Ecco perciò l’appello ai giovani.