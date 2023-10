“Alla scoperta della natura attraverso l’orienteering”, 750 studenti alla Galleana

“Dove mi trovo, dove voglio andare, come posso fare?” Il parco della Galleana è diventato il perfetto scenario del laboratorio di orienteering organizzato dal provveditorato agli studi, in sinergia con l’associazione OtpGea e la Federazione italiana sport orienteering. Oltre 750 studenti delle scuole medie e superiori di Piacenza e provincia stanno infatti partecipando in questi giorni al gioco didattico capace di legare attività all’aria aperta con le materie studiate ogni giorno in classe.

“Il parco della Galleana ospita l’unico bosco della città – commenta Dario Maramotti in rappresentanza dell’associazione OtpGea -, dal 1995 ci impegniamo a valorizzare quest’area anche attraverso iniziative rivolte alle nuove generazioni. Se tuteliamo il nostro bosco, tuteliamo la possibilità di creare attività di questo calibro anche in futuro, ma urge un regolamento del parco”. “Trascorrere giornate all’aria aperta divertendosi imparando tramite l’orienteering” l’obiettivo dell’iniziativa spiegato da Fiorenzo Zini, coordinatore di educazione fisica per l’ufficio scolastico di Piacenza. “Una settimana interessante e coinvolgente che culminerà sabato mattina con un corso dedicato all’infanzia e alla primaria per cercare di offrire un contributo a tutte le scuole della nostra provincia”, conclude Zini.