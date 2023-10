Poliziotti accusati di aver percosso un detenuto: assolti perchè il fatto non sussiste

Assolti perché il fatto non sussiste. L’accusa nei confronti di due poliziotti penitenziari era quella di aver percosso un detenuto che stava scontando 9 anni e 4 mesi per aver violentato due donne.

Gli imputati erano Mauro Cardarelli, all’epoca dei fatti comandante della penitenziaria delle Novate, difeso dall’avvocato Fabio Maria Giarda del foro di Milano, e l’ispettore Giovanni Marro, responsabile dei reparti di detenzione di Piacenza, seguito dall’avvocato Vittorio Antonini. Il giudice era Matilde Borgia, il pm Emilio Pisante che in via preliminare aveva chiesto l’archiviazione per i due accusati non ravvisando a loro carico nessun elemento. Anche alla luce del dibattimento processuale ha rinnovato la richiesta di archiviazione spiegando che si debba escludere un doppio pestaggio come dichiarato dal detenuto Rachid Assarag.