Castel San Giovanni dice addio a Luigi Ferrari, luogotenente della Finanza

Luigi Ferrari, luogotenente delle fiamme gialle in forze al nucleo di Piacenza, è morto a soli 49 anni dopo essere stato colto da malore mentre con la sua auto rientrava a casa, a Castel San Giovanni. Lascia la moglie e tre figli. Lunedì 16 ottobre alle 15 in Collegiata saranno celebrati i funerali. A nulla sono valse le manovre per rianimare il finanziere dopo che la sua auto, venerdì scorso, è uscita di strada, schiantandosi contro un albero. Lunedì avrebbe dovuto prendere servizio al nucleo di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, un nuovo incarico a cui teneva tantissimo.

“È sempre stato un punto di riferimento – dicono i colleghi – grazie al suo enorme bagaglio culturale e professionale che gli sono valsi anche numerose ricompense di ordine morale, per essersi distinto in complesse e articolate operazioni di servizio”. A Castello Luigi Ferrari si è distinto per il suo impegno in parrocchia, dove è stato diacono.