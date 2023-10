Giorni decisivi per la futura “45”. Comitato: “Assurde 6 rotonde in 11 chilometri”

È stata convocata per domani, martedì, alle 15.30, la commissione consiliare che sarà chiamata in municipio ad esprimersi sulla variante di Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca. Si tratta di un incontro preliminare al decisivo consiglio comunale che, esattamente come a Travo, entro il 24 ottobre dovrà approvare, o no, il progetto di Anas sugli undici chilometri di strada.

Approvate le delibere in consiglio (se saranno approvate), il 4 novembre si riunirà la Conferenza dei servizi finale, dopo le sedute convocate da maggio: sarà dall’esito della seduta che si capirà se il progetto diventerà, oppure no, esecutivo. Alla Conferenza dei servizi, si ricorda, siedono tutti gli enti territorialmente competenti ed è a questi che si rivolge ora anche il Comitato Residenti Utenti Statale 45 per chiedere vengano accolte le controrichieste di larga parte dei residenti sulla strada. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere l’unità il 4 novembre, la seduta potrà essere riconvocata il 14.

“Secondo noi basta chiedersi se abbia senso costruire sei rotonde, costosissime, in 11 chilometri di Valtrebbia destinate a trasformarsi in un collo di bottiglia ogni fine settimana. Non siamo in una periferia urbana industriale, non c’è alcuna rilevanza strategica”, spiega Giorgio Vecchiattini dalle fila del comitato, sottolineando le tredici controproposte elaborate dall’avvocato Umberto Fantigrossi, dall’architetto Marco Turati e dall’ingegner Guido Favalli e che prevedono sostanzialmente intersezioni a raso (sul modello di quanto già è stato fatto a Perino verso Donceto) al posto delle rotatorie.

L’opera al momento è finanziata per circa 60 milioni, da quanto è stato possibile apprendere; ma il Ministero ha sempre dato garanzia al commissario Aldo Castellari che entro fine anno la parte mancante del finanziamento sarà coperta, per arrivare all’importo di circa 200 milioni. Una volta che sarà approvato il progetto esecutivo, si potrà appaltare il primo stralcio dell’opera, salvo imprevisti alla fine dell’anno. Il cantiere procederà per cinque anni.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ