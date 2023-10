Oltre venti studenti di Caorso e Monticelli pronti a scoprire l’inglese sull’isola di Malta

Il progetto “With English I can travel around the world” convince i genitori. Le richieste di partecipazione hanno superato i posti disponibili. Sono oltre 24 gli studenti (4 in attesa di autorizzazione) che si sono iscritti all’esperienza di viaggio, previsto per la prossima primavera, a Malta. L’esperienza è rivolta alle classi quinte della primaria e prime della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Monticelli-Caorso.

Gli studenti saranno ospiti del Maria Regina College Middle School di Naxxar (dove dovranno sostenere un esame di certificazione) e delle istituzioni maltesi, tra cui l’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni.

L’iniziativa volta a “fornire ai nostri studenti una solida padronanza della lingua inglese”, come ha introdotto il dirigente scolastico Gianluca Freda, è stata presentata al cinema Fox di Caorso. Al tavolo dei relatori: Patrick Decelis, dirigente della rete di istituti appartenenti al Maria Regina College, Renzo Galea, preside della scuola media di Naxxar, la professoressa Mary Rose, direttrice didattica del Maria Regina College, l’architetto Paolo Conforti, delegato dell’Emilia Occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta. Sono intervenuti anche il sindaco di Caorso Roberta Battaglia e il sindaco di Monticelli Gimmi Distante.