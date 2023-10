Strada della Mottaziana, la Provincia: “Deve asciugare l’asfalto, segnaletica lunedì”

“La Provincia di Piacenza sta eseguendo, anche in queste settimane, un rilevante numero di interventi lungo le strade di competenza“.

E’ l’inizio del comunicato della Provincia di Piacenza, in riferimento alla asfaltatura e segnaletica lungo la strada di Mottaziana, che prosegue: “A partire dal mese di settembre, la posa di conglomerato bituminoso è stata ultimata lungo le Strade Provinciali n. 73 di Lago, n. 68 di Bobbiano, n. 39 del Cerro, n. 586R di Val d’Aveto, n. 52 di Cariseto, n. 57 di Aserei, n. 50 del Mercatello, n. 34 di Pecorara, n. 59 di Moncasacco, n. 49 di Rossarola e, appunto, n. 11 di Mottaziana; è in corso oggi per la Strada Provinciale n. 44 di Montalbo e sarà effettuata nei prossimi giorni lungo le Strade Provinciali n. 412R della Val Tidone, n. 27 di Ziano e n. 40Bis di Statto. Tra la conclusione delle opere di ripresa della pavimentazione bituminosa e quelle di posa della segnaletica orizzontale devono tuttavia necessariamente trascorrere i giorni necessari ad evitare che l’evaporazione degli idrocarburi utilizzati durante gli interventi di pavimentazione danneggi la segnaletica orizzontale medesima. Ecco perché, dopo averla già ultimata lungo cinque delle Strade Provinciali precedentemente citate, è in corso oggi la posa della segnaletica orizzontale lungo la Provinciale n. 68 di Bobbiano, mentre domani sarà il turno della Provinciale n. 39 del Cerro e da lunedì (causa previsioni meteorologiche avverse per i giorni di giovedì e venerdì) proprio della Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana.

Nei giorni a seguire, per le ragioni tecniche precedentemente indicate, si procederà via via per le altre Strade Provinciali”.