Dai tulipani alle zucche, Cascina Gina apre le proprie porte a famiglie e bambini

È autunno ed è tempo di zucche. Per questo l’azienda alla ribalta delle cronache locali per il suo meraviglioso campo di tulipani ha deciso in vista di Halloween di attirare l’attenzione attraverso il simbolo della festività anglosassone. I fratelli Giuseppe ed Elisabetta Merli, che conducono l’impresa Cascina Gina hanno trasformato il campo di zucche nell’ambientazione di una serie di laboratori e attività che l’azienda propone in collaborazione con educatori, fioristi, animatori, agriturismi e con la fotografa Daniela Zacchi. L’inaugurazione del campo è avvenuta domenica scorsa alla presenza del sindaco di Caorso Roberta Battaglia e del presidente di Confagricoltura Filippo Gasparini ,insieme al segretario di zona Enrica Cabrini e alla responsabile della comunicazione Elena Gherardi. Sullo sfondo oltre 120 persone tra cui molti bimbi che già sfoggiavano trucchi e vestiti di Halloween.

“Ringrazio la famiglia Merli perché partendo da queste iniziative, dai tulipani in primavera ed ora con le zucche, è diventata molto importante per il nostro territorio – ha detto Roberta Battaglia -. Questa è l’agricoltura che vogliamo: un’agricoltura sana, che valorizza le nostre produzioni. Muradolo ha anche una De.co della zucca ed è un prodotto a cui teniamo particolarmente, ma soprattutto quest’attività è molto importante perché rende viva la zona con esperienze che fanno conoscere il nostro territorio anche fuori Caorso e coinvolgono i bambini che possono così vivere a contatto con la realtà agricola a molti di loro non nota”.

“Sono onorata di avere tra i nostri soci la Cascina Gina – ha sottolineato Enrica Cabrini – che ha dimostrato di saper trasformare la tipicità contadina modernizzandosi per portare questa realtà a conoscenza di tutti”. Un sentito grazie è stato espresso da Giuseppe Merli e dalla sorella Elisabetta. “Grazie a tutti – ha detto Giuseppe – a tutti i collaboratori che ci mettono l’anima, ai professionisti che organizzano qui i catering, i corsi con i fiori, le attività per i bambini. Grazie a tutti voi di essere qui oggi così numerosi e soprattutto grazie alla grandissima Daniela Zacchi che è stata ed è il motore di questo sogno”. “Complimenti – ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Piacenza, Filippo Gasparini – è una bella iniziativa che mostra spirito imprenditoriale, voglia di innovare, differenziare e intercetta nuovi bisogni della gente. Confagricoltura è orgogliosa di associare questa azienda che produce e allo stesso tempo propone, incuriosisce, racconta e mette in contatto le persone con la nostra realtà”.