A “ColtiviAmo Piacenza” la storia e le iniziative di Confagricoltura

Questa sera, 18 ottobre, alle ore 20.30, va in onda una nuova puntata di “ColtiviAmo Piacenza”, programma ideato e condotto dalla giornalista Marzia Foletti, che porterà i telespettatori alla scoperta di una delle realtà più importanti e radicate nel territorio, ovvero Confagricoltura Piacenza.

La trasmissione offrirà un focus dettagliato sul lavoro di questa storica associazione che rappresenta un punto di riferimento per gli agricoltori della provincia. Confagricoltura Piacenza non si limita a tutelare e rappresentare gli interessi degli operatori agricoli locali, ma è anche fortemente impegnata nella promozione di innovazione, sostenibilità e formazione, contribuendo così a migliorare le pratiche agricole in armonia con l’ambiente. Fondata oltre un secolo fa, Confagricoltura Piacenza ha saputo adattarsi ai tempi, affrontando le sfide del settore con una visione lungimirante e proiettata verso il futuro. Il programma metterà in evidenza alcune delle iniziative più recenti dell’associazione, dal sostegno all’innovazione tecnologica nelle aziende agricole locali all’impegno per una produzione agricola sempre più efficiente. Un’occasione per scoprire come l’agricoltura del territorio si evolve. Si alterneranno le voci di Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza, Giovanna Montesissa, coordinatrice di Agriturist di Confagricoltura Piacenza, Elena Gherardi, responsabile della comunicazione di Confagricoltura Piacenza.