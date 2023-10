Poste, nel Piacentino 99 assunzioni tra postini e impiegati

In provincia di Piacenza sono 99 i nuovi ingressi tra portalettere stabilizzati (57) e impiegati negli uffici (42), assunti a tempo indeterminato nell’ultimo anno e mezzo da Poste Italiane.

La selezione dei neoassunti, stabilizzati, è avvenuta tra il personale che ha già lavorato con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno sei mesi. I nuovi ingressi sono stati inseriti nelle attività di consegna di corrispondenza e pacchi nei cinque Centri Recapito del territorio provinciale per supportare le attività legate agli ingenti volumi di pacchi sul network postale, a seguito dello sviluppo dell’e-commerce che registra forti crescite.

L’azienda – con l’accordo sindacale del 22 giugno 2023 – ha confermato interventi di politiche attive del lavoro per quest’anno, specie con la stabilizzazione di lavoratori. Per Piacenza e provincia sono in programma altre 15 stabilizzazioni entro fine anno.

Le 42 nuove risorse assunte nella rete degli uffici postali hanno invece fatto il loro ingresso come operatori di sportello o specialisti di sala consulenza. A livello regionale sono oltre 950 i nuovi assunti.

A dar voce a questo gruppo di dipendenti è Luana Dierna, che spegnerà proprio nel mese di ottobre la prima candelina in Poste Italiane. Lei è stata selezionata come operatrice di sportello e collocata nell’ufficio postale di Fiorenzuola d’Arda ma oggi, grazie alla sua professionalità, ambizione e voglia di imparare ha iniziato un percorso di crescita come collaboratrice.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’