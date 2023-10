Ricci Oddi, costi di gestione elevati. La giunta stanzia i 320mila euro richiesti

Galleria Ricci Oddi accontentata. Nella variazione di bilancio approvata ieri, 17 ottobre, la giunta comunale ha stanziato i 320mila euro che i vertici museali avevano chiesto per il 2023 a copertura degli elevati costi di gestione. Una somma che si aggiunge al contributo di 200mila già assegnato per un totale di 520mila euro. “Uno stanziamento che sottolinea l’importanza che l’amministrazione comunale ripone nella cultura e nella Ricci Oddi in particolare – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Marco Perini -. La decisione è stata assunta anche in prospettiva del rilancio della Galleria che passerà attraverso la trasformazione in Fondazione (approvata dal consiglio comunale nel maggio scorso) e le importanti progettualità che intendono mettere in campo gli organi di gestione”.

