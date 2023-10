Scontro tra un’auto e un camion a Carpaneto. Giovane in gravi condizioni

Un’auto e un camion si sono scontrati, per cause da chiarire, nel pomeriggio di oggi nei pressi di Carpaneto. Il conducente della vettura è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e i carabinieri di Lugagnano.

