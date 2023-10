Imprenditore israeliano a Piacenza: “Guerra dura, ma il nostro Paese non ha colpe”

“Israele ha qualche responsabilità? Onestamente, non capisco la domanda”. È la risposta secca di Eran Pollak, imprenditore israeliano e amministratore delegato della startup N-Drip, che ha partecipato a un incontro commerciale nel consorzio agrario Terrepadane di Piacenza, in via Colombo, per presentare e approfondire alcune soluzioni innovative per l’irrigazione del mais. A margine dell’appuntamento, abbiamo raccolto la testimonianza di Pollak sulla recente escalation del conflitto israelo-palestinese. L’intervista nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

