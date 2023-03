Il Consorzio Terrepadane al forum imprese Italia-Israele con Netanyahu

ll Consorzio Terrepadane protagonista al Forum economico per le imprese, che si è svolto ieri a Roma, al Ministero per le imprese e il made in Italy, in occasione della visita in Italia, del premier israeliano Benjamin Netanyahu. I lavori del forum hanno visto accendersi i riflettori su un gruppo di imprenditori italiani, che sono stati riuniti sotto la regia del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: tra le aziende presenti – tutte di alto livello (Fincantieri, Enel, Finmeccanica, Eni ecc.) – anche il Consorzio Terrepadane, con il presidente Marco Crotti. Durante la mattinata sono emerse tutte le problematiche d’attualità per il mondo imprenditoriale, tra cui quelle legate al cambiamento climatico, alla scarsità di risorse idriche e alle possibilità di implementare politiche green grazie al supporto delle tecnologie digitali.

“L’acqua e la fertirrigazione – ha detto il premier israeliano durante il suo intervento – saranno le sfide del futuro. Israele si è investito molto nella gestione della risorsa idrica, soprattutto dopo la grave crisi idrica che si verificò nel 2009. Oggi in Israele il 90% dell’acqua è riciclata e vi sono i desalinizzatori più grandi del mondo. La ricerca in agricoltura e nelle tecnologie a supporto dell’agricoltura è sviluppata anche grazie a 500 aziende start up che lavorano su questi temi”.

In Italia – chiarisce lo stesso Marco Crotti, nel dichiararsi onorato di avere rappresentato il Consorzio Agrario Terrepadane al Forum economico Italia-Israele – l’acqua va riciclata e conservata (prima di pensare alla desalinizzazione), attivando un meccanismo virtuoso che riduce i costi e oltre a non sprecare energia la produce. In questa visione si inserisce Terrepadane, che è l’esempio di un’azienda che innova e per questo leader in Europa, proprio perché l’innovazione è l’unica arma che abbiamo per vincere le sfide del futuro.

Doppia soddisfazione viene espressa da Confagricoltura Piacenza. Parole di plauso da parte del presidente Filippo Gasparini, che in merito alla partecipazione del presidente nazionale Massimiliano Giansanti e di Marco Crotti sottolinea: “una partecipazione che ci riempie di orgoglio perché comprova e sottolinea il valore delle imprese associate a Confagricoltura e anche di quelle del Consorzio Terrepadane, solida realtà territoriale in grado di relazionarsi con interlocutori del settore a livello internazionale grazie al know how, ai servizi e alle attrezzature che offre agli agricoltori piacentini da cui riceve a sua volta forza economica e non solo. Sia questa l’occasione per ribadire il valore di Terrepadane e l’importanza di mantenere questa struttura solidamente legata al suo territorio, al servizio delle imprese più evolute, perché con l’agricoltura locale è un tutt’uno che si fortifica reciprocamente”.