Al Tar vince Terrepadane: “Commissariare il Consorzio è stato un atto illegittimo”

La decisione del ministero delle Imprese e del Made in Italy di commissariare Terrepadane è stata illegittima. Lo ha stabilito il Tar di Parma con una sentenza, quella pronunciata ieri, che decreta un’importante e decisiva vittoria per l’attuale gruppo dirigente consortile guidato dal presidente Marco Crotti, impegnato da due anni e mezzo in un’aspra battaglia legale con un gruppo di soci che contestavano lo svolgimento delle elezioni del 19 aprile 2021.

Secondo i giudici del tribunale amministrativo, che in un colpo solo hanno riconosciuto la fondatezza di tutti e tre i ricorsi presentati quest’anno dai legali dell’ente consortile, “il potere di vigilanza del ministero è stato esercitato illegittimamente”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ