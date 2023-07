Per il ministero inutili le nuove elezioni a Terrepadane: incombe il commissario

Ancora bufera su Terrepadane. Chi pensava che le nuove elezioni avessero scongiurato lo spettro del commissariamento si sbagliava. Anzi, il rischio sembra adesso più concreto che mai. Gli ispettori del ministero delle Imprese, in risposta alle controdeduzioni inviate dopo il voto del 4 luglio, hanno comunicato al Consorzio che le inadempienze ravvisate nel verbale d’ispezione del 3 maggio scorso non sono state sanate e ciò costituisce una irregolarità nel funzionamento della società.

Di conseguenza la proposta di commissariamento resta sul tappeto e verrà portata al più presto all’attenzione del Comitato centrale delle cooperative insediato al ministero (la riunione dovrebbe tenersi il 24 luglio prossimo). Si tratta dell’ultimo passaggio tecnico prima del responso definitivo del ministero stesso.

Una doccia fredda per Marco Crotti e il cda appena rieletti, che forse pensavano, o quanto meno speravano, di aver risolto la delicata situazione con le dimissioni in blocco e la convocazione di nuove elezioni.

