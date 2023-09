Archeologia industriale e arte, al via all’ex consorzio la mostra “Officine d’Acqua”

E’ stata inaugurata Officine d’Acqua, la mostra d’arte contemporanea che coniuga l’aspetto puramente artistico all’archeologia industriale con il tema della preziosa risorsa, elemento fondamentale nel mondo dell’agricoltura.

Oltre ad offrire ai visitatori l’opportunità di entrare negli spazi di un luogo che per decenni ha legato la propria attività alla città, e ammirarne le architetture del tempo, la mostra espone 25 installazioni create espressamente per l’ex consorzio, proprio per esaltarne la bellezza intrinseca delle imponenti strutture industriali del secolo scorso, in un percorso che per 800 metri si snoda tra capannoni, paraboloide e silos, per concludersi negli gli spazi dell’ex officina dando modo di vivere nuovamente quegli ambienti percorsi quotidianamente dai lavoratori che a lungo hanno animato il Consorzio.

La mostra sarà visitabile dall’8 settembre al 15 ottobre, con ingresso da via Pennazzi.

FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA