Terrepadane, il Tar sospende il commissariamento. Il 22 novembre udienza decisiva

Il Tar di Parma, nell’udienza di mercoledì 30 agosto, ha deciso di “sospendere l’efficacia del provvedimento del ministero del 2 agosto scorso” con cui si disponeva il commissariamento di Terrepadane. Il commissario ad acta, quindi, resta “congelato” e il governo pieno del Consorzio rimane per ora al cda guidato dal presidente Marco Crotti. Ma la decisione appare ancora interlocutoria, vista anche la grande mole di documenti, deduzioni controdeduzioni che i giudici hanno dovuto esaminare. Quindi l’udienza che dovrebbe essere decisiva per stabilire se il commissariamento deciso dal ministero sia legittimo o illegittimo è stata fissata per il prossimo 22 novembre. Ennesimo atto di una battaglia per il controllo di Terrepadane e il suo ingresso o meno in Consorzi agrari d’Italia che si combatte ormai dal 19 maggio 2021.

