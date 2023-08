Terrepadane, un altro ricorso sul tavolo: “Il Tar valuti il commissariamento”

La reazione era nell’aria e non si è fatta attendere. Terrepadane, nella serata dell’altro ieri, ha impugnato davanti al Tar il decreto di nomina (decisa il 2 agosto dal ministero delle Imprese) del commissario ad acta Francesco Cappello, 52 anni, commercialista di Alba. Da Terrepadane si sottolinea che è il terzo ricorso al Tar in questa vicenda, e il Tar di Parma deve ancora pronunciarsi sulla legittimità di invio del commissari o da Roma: verdetto sospeso nel dicembre del 2022 in quanto questa nomina non era ancora avvenuta. Ora c’è, e il nuovo ricorso rimette tutto in moto.

L’ARTICOLO SU LIBERTÀ