Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha nominato un commissario per Terrepdane: è Francesco Cappello, commercialista di Alba di Cuneo, revisore legale, consulente tecnico del giudice, perito penale.

Il suo mandato dovrebbe essere della durata di 75 giorni, finalizzato a fare chiarezza sulle elezioni del 2021, quelle da cui iniziò tutta la diatriba innescata dalle contestazioni di alcuni soci.

L’attuale consiglio d’amministrazione presieduto da Marco Crotti resta comunque in sella e sta predisponendo un ricorso contro la nomina dello stesso commissario.

Ieri al Tribunale delle imprese a Bologna era fissata l’udienza per stabilire la legittimità della delibera del 22 giugno scorso con cui il consiglio indiceva le nuove elezioni per il 4 luglio, quelle che poi hanno riconfermato in blocco l’attuale gruppo dirigente. Ascoltate le parti il giudice si è riservato di decidere.

