Elezioni Terrepadane, Marco Crotti riconfermato presidente

Marco Crotti confermato presidente del consorzio agrario Terrepadane. Il suo vice è Matteo Mazzocchi. Ecco l’esito delle elezioni della cooperativa che serve anche il territorio piacentino, con 1200 soci oggi chiamati alle urne nella sede del Palazzo dell’agricoltura in via Colombo. Votazione resa necessaria dalle recenti dimissioni del precedente Cda, guidato sempre da Crotti, che aveva annunciato un passo indietro per evitare il commissariamento ministeriale in seguito al contenzioso legale con un gruppo di iscritti sconfitto alle elezioni del 2021.

Nella giornata odierna, la consultazione di Terrepadane ha registrato una partecipazione da record con circa 700 votanti. I soci hanno decretato eletti i consiglieri uscenti Crotti Marco, Castagnola Vittorio, Cremonesi Giampiero, Croce Giuseppe, Gentili Gian Paolo, Gorra Umberto, Guidi Pierluigi, Loschi Paolo, Mazzocchi Matteo, Repetti Stefano, Scrocchi Pierluigi.