Confagricoltura: “Giù le mani da Terrepadane, sacrifici non finiscano in un carrozzone”

“Abbiamo ritenuto di non replicare direttamente a chi ci ha accusato di assenteismo sulla vicenda del consorzio Terrepadane perché quelle parole dovevano riecheggiare nella testa della gente della nostra terra e arrivare allo stomaco senza essere arginate” – così Confagricoltura Piacenza interviene ora a distanza di una decina di giorni dalla rielezione del Cda della cooperativa. Elezioni che hanno visto confluire in sala Bertonazzi al quarto piano del Palazzo dell’Agricoltura centinaia di soci di Confagricoltura Piacenza. Il presidente di Confagricoltura Piacenza, Filippo Gasparini, aveva dichiarato: “Siamo e saremo in prima linea per impedire che i sacrifici dei nostri padri e dei nostri nonni, che hanno voluto e fatto crescere il Consorzio agrario, vengano fatti confluire in un carrozzone lontano dalle esigenze del territorio”.

“Sono due anni che Confagricoltura Piacenza ribadisce questa posizione con tutta la voce e con tutto l’impegno che possiede, ossia incoraggiando i propri associati al protagonismo legittimo, alla partecipazione attiva alla vita cooperativa di Terrepadane. “Confagricoltura non si sostituisce agli agricoltori, ne tutela gli interessi e ne difende la volontà, la nostra posizione è cristallina” – ricorda il presidente Gasparini.

