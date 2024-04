Cicloturismo in crescita, le idee di Agriturist per attirare i visitatori nel Piacentino

Natura, buon cibo e sport. Agriturist, l’associazione che raggruppa gli agriturismi di Confagricoltura Piacenza, ha annunciato la sua presenza alla “Fiera del Cicloturismo”, la manifestazione dedicata al turismo su due ruote, in programma dal 5 al 7 aprile a Bologna.

“Quello in bici, in grande espansione, rappresenta una fetta importante del turismo dell’esperienza, proposto da numerosi nostri agriturismi. Anche per questo motivo abbiamo deciso di partecipare alla rassegna bolognese, con l’obiettivo di diffondere le iniziative che caratterizzano l’offerta delle nostre aziende, anche in questo settore”- ha comunicato il presidente di Agriturist Augusto Congionti.

CICLOTURISMO, un settore in crescita

L’Italia è una destinazione ambita tra i biker stranieri, con circa 33 milioni di presenze nel 2022 e un impatto economico diretto pari a 4,1 miliardi di euro.

Tra le attività preferite da accompagnare ai tour in bicicletta: escursioni, prodotti enogastronomici, degustazioni e sagre.

LE IDEE DI AGRITURIST

“Vogliamo proporre itinerari di respiro internazionale, agri-tour in bici e soste del gusto con specialità gastronomiche locali e accompagnare gli amanti del ciclismo lungo i percorsi chiave puntellati da viti e frutteti, passando per aziende agricole, cantine e caseifici”- ha spiegato il piacentino Gianpietro Bisagni presidente di Agriturist Emilia Romagna e del club d’eccellenza Agricycl.

“È un’occasione unica per far conoscere aree interne e comunità rurali, sviluppare i flussi turistici, attirare nuovi visitatori dall’estero e avvicinare le famiglie allo sport in agriturismo” – ha aggiunto la coordinatrice di Agriturist Piacenza Giovanna Montesissa.

La Regione inoltre è in prima linea per accogliere la più importante competizione cicloturistica del mondo “Benvenuto Tour de France”, un’iniziativa è promossa da Agriturist Emilia-Romagna insieme al club d’eccellenza Agricycle.

Un’attività rivolta a tutti

“Le nostre colline, ma anche la nostra bassa piacentina, offrono innumerevoli varietà di paesaggi e il cicloturista, anche se principiante, adeguatamente seguito, può apprezzarli in perfetta sintonia con la natura”- ha aggiunto Monteissa.

“Nei nostri agriturismi, anche grazie alla collaborazione tra Agriturist e Agricycle – conclude l’imprenditrice piacentina – i biker possono usufruire di servizi organizzati che vanno sempre più incontro alle esigenze di chi viaggia in bici”.