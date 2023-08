Aumentano gli iscritti alle università piacentine. Rolleri: “Spazio alle nuove leve”

“Piacenza è a tutti gli effetti una città universitaria. Gli iscritti sono in aumento e sono stati istituiti nuovi indirizzi di facoltà. Questo è un dato molto positivo per il nostro territorio”. E’ il commento del presidente di Confindustria Francesco Rolleri rilasciato a margine della presentazione, questa mattina, 2 luglio, dell’indagine congiunturale che ha coinvolto un centinaio di aziende piacentine che rappresentano 8mila addetti e un fatturato di oltre 3 miliardi di euro. “Le iniziative per avvicinare le aziende ai giovani hanno riscosso molto successo” – aggiunge il direttore dell’associazione Luca Groppi che annuncia: “Il PMI day che a novembre 2022 aveva coinvolto 18 aziende associate che avevano aperto le loro porte alle scuole secondarie di città e provincia, verrà probabilmente trasformato in un PMI week alla luce delle numerose richieste che abbiamo ricevuto”. Sono già seimila inoltre gli studenti iscritti alla nuovissima App di Confindustria School Club e, nel giugno scorso, 500 studenti hanno partecipato all’assemblea di Confindustria.

I temi affrontati durante l’analisi sono stati tanti, a partire dall’avvio del cantiere di piazza Cittadella, in città. Rolleri si è detto soddisfatto: “Un nuovo cantiere porta lavoro e opportunità, siamo soddisfatti e credo che si tratti di un’attività necessaria per la vita del centro cittadino perché porta nuovi servizi”. Sul nuovo ospedale invece Rolleri lancia un monito: “Confindustria non si esprime sulla scelta dell’area che resta indifferente, ma oggi i tempi delle amministrazioni non possono più essere quelli biblici a cui eravamo abituati. Dopo l’era Covid le cose sono cambiate e le decisioni vanno prese velocemente. Piacenza ha bisogno di questa struttura”. Rolleri interpellato anche sulla vicenda di Terrepadane aggiunge: “E’ una grande risorsa per il territorio e potrebbe essere di riferimento a livello italiano”.