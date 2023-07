Nuovo ospedale, vertici Ausl in consiglio: “Pronto entro 7 anni e cinque mesi da oggi”

IN AGGIORNAMENTO

Il progetto di fattibilità del nuovo ospedale di Piacenza è approdato oggi in consiglio comunale: si tratta dello studio elaborato dalla società alla Policreo di Parma che approfondisce la realizzazione del polichirurgico a “Podere Cascine”, ormai nota come area 5. È il terreno che, da un anno circa, da quando a Palazzo Mercanti è in sella la giunta Tarasconi, viene preferito rispetto all’area 6 della Farnesiana, quella su cui invece l’amministrazione Barbieri aveva puntato nel 2019. In aula, dati alla mano, i tecnici e i vertici dell’azienda sanitaria locale hanno spiegato perché è ritenuta migliore.

“Sarà l’ospedale del futuro, in grado di far lavorare meglio i nostri professionisti e garantire la sicurezza dei pazienti” ha premesso la direttrice generale dell’Ausl di Piacenza Paola Bardasi, citando alcuni pilastri fondamentali: la “separazione dei flussi di utenti infetti e sani” e la “sostenibilità attraverso materiali che preservano l’ambiente”. L’area ospedaliera si estenderà su 117mila metri quadrati, su sei piani di cui uno interrato con 498 posti letto più 87 espandibili. “La flessibilità – ha aggiunto Bardasi – sarà essenziale per passare dalle attività intensive fino alla lungodegenza senza interventi strutturali”, in modo da convertire gli spazi in breve tempo.

Bardasi ha comunicato il cronoprogramma dell’opera: “Il nuovo ospedale di Piacenza sarà pronto entro sette anni e cinque mesi a partire da oggi”. E il costo totale, a fronte degli aumenti dovuti alle materie prime, sarà di 309 milioni di euro: “Entro la fine dell’anno la Regione varerà la settima fase che dà la certezza del finanziamento”.

Spazio, poi, all’analisi tecnica di Sergio Beccarelli, architetto della società Policreo: “Il nuovo progetto è l’evoluzione di quello precedente. Molte caratteristiche sono rimaste le stesse, quello che cambia è il contesto, completamente differente. Abbiamo adottato un approccio di approfondimento su tutti gli aspetti programmatici della sanità. L’edilizia dei reparti operatori asseconderà la complessità tecnologica”. Va ricordato che l’area 5 si trova a nord della tangenziale Sud, tra strada Farnesiana e via Bubba. La superficie totale è di 210mila metri quadrati. Il 90% dell’appezzamento è di proprietà dell’Opera Pia Alberoni che da anni l’affitta all’azienda agricola “Podere Cascine” (da qui il nome del terreno) che a sua volta la coltiva. E non si esclude di mantenere proprio l’attuale cascina, senza demolirla, perché è “un’opportunità per richiamare l’origine rurale del luogo” ha puntualizzato Beccarelli.

RISTORANTE E MARKET – Il rischio idraulico – tema di dibattito anche per la precedente area 6 – “è molto basso” ed “è legato all’attività irrigua”. L’architetto, inoltre, si è soffermato sulla futura presenza di “servizi di ristorazione e un supermercato”, dato che “le persone trascorrono molte ore in ospedale, tra la casa e il lavoro, e potranno così beneficiare di un punto commerciale”. Ci saranno pure un centro per anziani e un asilo. A sud dell’area 5 ecco “un sistema di verde che creerà una connessione ciclopedonale con la struttura sanitaria”.

QUALE FUTURO PER L’EX OSPEDALE? – Bardasi ha annunciato che “la Regione Emilia-Romagna sta valutando una gestione centralizzata per la valorizzazione dell’ospedale di via Taverna che sarà dismesso insieme a quelli di Carpi e Cesena, costituendo una sorta di fondo per le tre aree d’intesa con i territori per rendere gli ex fabbricati un patrimonio disponibile”.

La seduta ha visto la partecipazione di un folto pubblico, compresi il comitato “Salviamospedale” contro la realizzazione di un nuovo polichirurgico e il gruppo di residenti contrario alla scelta dell’area 5. Anche la sala Cappelletti, vicina all’emiciclo di palazzo Mercanti, è stata aperta per accogliere i cittadini.