“No al nuovo ospedale, così si può ampliare l’esistente”: ecco il progetto del comitato

“Ampliare e migliorare l’attuale ospedale di Piacenza è possibile”. Per farlo, il comitato “Salviamospedale” propone “la costruzione di un padiglione verso ovest, con un’occupazione di superficie aggiuntiva pari a 43mila metri quadrati e la realizzazione di un parcheggio a due piani scavando nell’attuale spazio di sosta tra via XXI Aprile a via Anguissola, per una potenziale capienza di circa mille auto”.

L’idea del comitato è diventata un rendering grafico elaborato dal geometra Silvano Pighi e dall’architetto Stefano Rettore: “La bozza del nostro progetto porterebbe l’attuale polichirurgico a un’estensione totale di 145mila metri quadrati, cioè raddoppiata rispetto a oggi e più grande del nuovo ospedale prospettato nell’area 5”. I referenti Augusto Ridella e Giovanni Ambroggi, affiancati da altri attivisti, rimarcano infatti la contrarietà totale alla realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza. Mercoledì, tra l’altro, la pratica per la scelta dell’area di costruzione – dalla 6 alla 5, come deciso dall’amministrazione Tarasconi – approderà in consiglio comunale con una seduta fiume insieme al direttore generale dell’Ausl Paola Bardasi.

“Ma le risorse della Regione – incalza il comitato – si possono utilizzare anche per riqualificare l’attuale ospedale, occorre però una precisa volontà politica”. Il gruppo difende la struttura già esistente: “Il 70 per cento dell’attuale ospedale ha soli 29 anni, che senso avrebbe abbatterlo? Un nuovo ospedale è urgente, ma senza consumare altro suolo. Bisogna recuperare nuovi spazi nel fabbricato tra via Taverna e via Campagna”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: