Ultimo appello dalla montagna. “Approvate la futura Statale 45, aiutateci”

Sono le ore del sì o del no nei consigli comunali di Rivergaro e di Travo. E mentre nei municipi si inizierà a valutare la variante Rivergaro-Cernusca, il presidente dell’Unione montana Roberto Pasquali lancia un appello pubblico, che definisce solidaristico: “Aiutate, vi prego, la nostra montagna. Valutate il progetto con coscienza. Io conosco ogni buca di quella strada, la percorro due volte al giorno dal primo giugno 1978”.

Per il presidente Pasquali, anche sindaco di Bobbio, i consigli comunali possono approvare il progetto “con le prescrizioni che ritengono opportune”. “Il progetto oggi è emendabile, e deve tener conto delle esigenze dei privati, si possono togliere rotonde, ma non si può bloccare tutto per avere una strada da terzo mondo. Chi da Rivergaro va a Piacenza oggi ha una strada in sicurezza. Perché noi non possiamo averla?”.

Il 4 novembre si riunisce la Conferenza dei servizi. In teoria in caso di sì il progetto potrebbe essere appaltato nel 2024.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA