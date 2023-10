Auto si ribalta nel canale a Caratta. Seriamente ferito il 20enne alla guida

Alle 22.30 di ieri sera, per cause ancora da accertare, un’Alfa Mito bianca guidata da un giovane di vent’anni si è ribaltata lungo la Strada provinciale 28. L’incidente è avvenuto a Caratta. Il giovane viaggiava verso Gossolengo quando ha perso il controllo della vettura finendo nel fossato a lato della carreggiata.

Il 20enne ha riportato ferite serie e dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza e di un equipaggio della Pubblica assistenza Val Nure è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso cittadino. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Rivergaro per effettuare tutti i rilievi del caso. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.