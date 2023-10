La comunità di Vigolzone mette “la salute al centro”. Si parte il 26 ottobre

Giovedì prossimo, 26 ottobre, a Vigolzone inizierà la rassegna di tre incontri “La salute al centro”, promossa e organizzata da Total Sport ssd, gestore del centro sportivo di Vigolzone, ReLife Association – Centro di formazione diretto da Cristina Bolzoni – e il gruppo Rocca MED Vigolzone, con il patrocinio del Comune. Si terrà al centro civico comunale in via Castignoli alle 21.

“Tre incontri, aperti a tutti e tutti gratuiti – spiega Andrea Frovi di Total Sport -, con lo scopo di fare in modo che tutti coloro che vivono e lavorano accanto ai bambini sappiano cosa fare e cosa non fare in caso di emergenza”. Si parlerà di sport e di come prevenire e curare i traumi più comuni che possono interessare qualunque sportivo, atleta o dilettante. Nel primo incontro, giovedì 26 ottobre, professionisti medici e istruttori dell’American Heart Association accreditati al 118 nazionale mostreranno e insegneranno le manovre di disostruzione pediatrica e come prevenire la sindrome della morte improvvisa. Il secondo incontro sarà il 23 novembre, sui traumi nello sport, prevenzione e cura; l’ultimo incontro è in programma il dicembre su primo soccorso pediatrico con i medici professionisti ReLife, pediatri di base locali e professionisti del pronto soccorso pediatrico.

Esperienza e professionalità al servizio della comunità per diffondere una formazione semplice, utile durante la vita quotidiana di ognuno di noi. Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.