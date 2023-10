Scontro sulla variante della Statale 45, sindaci: “Rivergaro ha fatto una scelta scellerata”

“È stata scellerata la scelta del Comune di Rivergaro di bocciare il progetto definitivo presentato da Anas corredato da studi, planimetrie, rilievi geologici, stato dei versanti”. E’ scontro sul progetto di ammodernamento della statale 45 tra Rivergaro e Cernusca da 200 milioni di euro. Al comune di Travo e ai sindaci dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta non è andato giù il no di Rivergaro all’intervento di riqualificazione. La bocciatura ufficiale era arrivata nei giorni scorsi quando il consiglio comunale di Rivergaro aveva espresso un dissenso ma “condizionato”.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Ieri sera, 24 ottobre, il comune di Travo ha votato “sì” – all’unanimità, in consiglio comunale – al progetto e il sindaco Lodovico Albasi non ha nascosto il fastidio per il voto opposto di Rivergaro. “E’ un progetto che arriva dopo quattro anni di lavoro con la nomina di un commissario per velocizzare l’iter” – ha ricordato Albasi in consiglio.

Durissima la reazione al no di Rivergaro da parte dei sindaci dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta. A prendere posizione sono, oltre a Lodovico Albasi (Travo), i sindaci Renato Torre (Coli), Roberto Pasquali (Bobbio), Renato Bertonazzi (Cortebrugnatella), Fausta Pizzaghi (Cerignale), Federico Beccia (Ottone), Piero Rebolini (Zerba), Lorenzo Burgazzoli (Piozzano). I primi cittadini hanno scritto ai parlamentari di Piacenza, ai vertici Anas e al ministro Matteo Salvini ricordando che “sono 30 anni che auspicano un ammodernamento e una messa in sicurezza della strada”.

“La Statale 45 deve essere messa in sicurezza e il progetto che è stato predisposto da persone competenti cosi come tutte le indagini geologiche rappresentano una fotografia veritiera delle condizioni pietose che oggi tocchiamo con mano. Rivergaro ha pensato più al proprio orticello e ha perso una occasione per vedere una valle percorsa da una strada in sicurezza su cui oggi si verificano numerosi incidenti stradali, anche mortali”.