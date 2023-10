Trattamento anti Dengue in via Radini Tedeschi, stanotte l’ultimo intervento

Sarà effettuato tra la mezzanotte di oggi e le 6 del mattino di domani, giovedì 26 ottobre, il terzo e ultimo trattamento adulticida anti Dengue previsto a seguito del caso accertato di virus rilevato nella zona di via Radini Tedeschi.

L’intervento, che era stato sospeso d’intesa con l’Azienda Usl a causa delle avverse condizioni meteo, costituisce la tappa conclusiva del protocollo di misure, attivato nei giorni scorsi, che nel raggio di 100 metri dall’abitazione della persona contagiata prevede l’esecuzione di trattamenti adulticidi e larvicidi nelle aree pubbliche, porta a porta nei giardini e cortili privati, nonché con azioni mirate sui tombini.

Si ricorda che, come specificato nell’ordinanza comunale pubblicata sabato 21 ottobre, in conformità con le linee guida regionali, nella zona oggetto di disinfestazione occorre tenere chiuse porte e finestre, disattivando – negli orari indicati – gli impianti di ricambio dell’aria. Si prescrive inoltre di non stazionare o passeggiare all’aperto nell’area oggetto di intervento e nei dintorni durante le procedure, tenendo in casa gli animali, proteggendone ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) ed evitando che escano nelle aree cortilizie nelle tre ore successive all’effettuazione del trattamento; sempre nelle aree in questione, si deve evitare di esporre all’esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano. Le colture d’orto vanno coperte con teli e gli ortaggi e frutta non coperti non potranno essere consumati.

A trattamento completato, sarà necessario procedere con l’uso di guanti al lavaggio con abbondante acqua dei giochi dei bambini e dei mobili che, lasciati all’esterno, siano stati esposti alla disinfestazione.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà