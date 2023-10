Temporali e vento sulle alture piacentine, allerta meteo per 36 ore

E’ scattata a mezzogiorno di oggi l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna per maltempo nelle zone collinari e montane del territorio piacentino.

L’allerta è arancione per i temporali e gialla per criticità idrogeologica e idraulica. Domani l’allerta sarà gialla anche per raffiche di vento.

“Dal pomeriggio di oggi giovedì 26 ottobre un intenso flusso sud-occidentale determinerà ventilazione intensa e precipitazioni in estensione dai rilievi verso le zone di pianura nel corso della sera-notte – si legge nel documento -. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio temporalesco, risulteranno intense e persistenti sulle zone del crinale appenninico centro-occidentale fino alle prime ore di venerdì 27 ottobre. Saranno quindi possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. I venti raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree appenniniche durante il pomeriggio di giovedì intensificandosi nella giornata di venerdì quando raggiungeranno intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) sui rilievi

centro-orientali, con possibili raffiche di intensità superiore.

Inoltre nella giornata di domani venerdì 27 ottobre saranno anche possibili, lungo la costa, locali fenomeni di erosione e di ingressione marina dovuti al persistere di condizioni di alto livello del mare”.