Mense scolastiche, genitori raccolgono 500 firme: “Ridateci il vecchio menù”

È ancora scontro sul menù delle mense scolastiche piacentine. Dopo la levata di scudi di alcuni genitori contro le troppe pietanze a base di pasta integrale e legumi – sollevazione che ha indotto Comune e nutrizionisti dell’Ausl ad apportare alcune modifiche alle portate servite ai bambini – arriva la contromossa del neonato gruppo “Genitori per un menù sano”. Sono già 500 le mamme e i papà che hanno firmato la petizione per richiedere l’immediato ripristino del vecchio menù nelle mense scolastiche delle scuole piacentine.

“Siamo sorpresi e soddisfatti che un’iniziativa autopromossa rispetto al tema dell’educazione alimentare abbia mosso così tante persone – spiega la portavoce Patrizia Rancati -. Speriamo che si possano ripensare le recenti scelte, che a nostro avviso rappresentano un evidente impoverimento rispetto all’educazione alimentare dei bambini, e avviare, da qui in futuro, un percorso ampio di confronto e di consapevolezza alimentare anche per i genitori”. Parallelamente alla raccolta firme ieri è stata recapitata una lettera all’amministrazione comunale e al servizio di dietetica dell’Ausl per chiedere un confronto.

