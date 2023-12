Mense scolastiche, il Comune lancia un sondaggio sui menù preferiti dalle famiglie

Meglio la torta di patate o il prosciutto cotto, l’hamburger vegetale con ceci e carote o il polpettone di ricotta e spinaci, la pasta con cavolfiore e zafferano o una tradizionale “aglio e olio”? Ecco alcuni delle alternative sulle quali le famiglie di bambini e ragazzi delle scuole piacentine dovranno esprimersi nell’ottica di riformulare i menù.

Dopo la querelle dei mesi scorsi innescata da alcuni genitori che si sono lamentati della qualità del cibo servito nelle mense e del fatto che i loro figli tornano a casa affamati (presa di posizione che ha innescato la replica di altri genitori che si sono detti favorevoli a cibi sani e hanno raccolto centinaia di firme per difenderli), il Comune ha deciso di avviare una consultazione per capire quali sono i piatti più graditi e quali sarebbe meglio eliminare.

L’idea è stata lanciata nell’assemblea plenaria delle commissioni mensa che si è tenuta il 15 dicembre scorso. Ora ai singoli componenti delle commissioni il Comune ha inviato via mail gli elenchi di piatti da sottoporre al vaglio.

Viene inoltre fissato un appuntamento per giovedì 25 gennaio alle 17.00 nell’aula magna dell’istituto Marconi, via IV Novembre, con i referenti dell’azienda sanitaria e del Comune.