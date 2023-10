Tre invasi irrigui per l’agricoltura in Val d’Arda con sette milioni del Pnrr

Tre nuovi invasi in Val d’Arda per dare acqua all’agricoltura. Il Consorzio di Bonifica ha assegnato i lavori per realizzazione di tre laghi irrigui a Caolzio di Castell’Arquato e a Molinazzo e Moronasco di Alseno. Le opere, finanziate con sette milioni del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), dovrebbero terminare nell’autunno del 2025. “Con questi invasi riusciremo ad ottimizzare la distribuzione dell’acqua nella zona”, dice il presidente del Consorzio di Bonifica, Luigi Bisi.

L’ARTICOLO DI FABO LUNARDINI SU LIBERTÀ