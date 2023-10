In 200 per la Casa di Iris nelle ex officine di Terrepadane: raccolti oltre settemila euro

Fra tutte le buone cause umanitarie, i piacentini – silenziosamente generosi – non si sottraggono a una in particolare e riguarda Casa di Iris, l’hospice della città. Tante famiglie hanno avuto parenti, amici, conoscenti che nell’ultimo tratto della vita hanno trovato il conforto di un’assistenza calda, attenta, preziosa, fortemente umana all’hospice. E la dimostrazione si è avuta anche ieri sera, alla cena benefica che si è svolta nelle ex Officine del Consorzio Agrario di via Colombo e ha permesso di raccogliere 7.215 euro. Sono state prenotate duecento partecipazioni, in campo sono scese anche le categorie economiche. Il colpo d’occhio è stato notevole, con le tavolate disseminate in uno spazio industriale ormai dismesso, ma arricchito da lavori artistici, grandi tele, sculture spesso frutto della rigenerazione di strumenti d’uso del mondo agricolo.

Il presidente di Insieme per l’Hospice, Sergio Fuochi, nel ringraziare gli organizzatori “e la risposta della città al lavoro svolto dagli operatori”, ha ricordato che la struttura accoglie circa trecento persone all’anno.

