Addobbi natalizi, gioielli, panettoni e vino. Il negozio solidale di “Casa di Iris”

“Per Natale regalate solidarietà”. E’ questo lo spirito d’altra parte delle festività. Le associazioni hanno bisogno del sostegno di tutti per sopravvivere. Come “Casa di Iris”, che ogni anno accoglie 290 pazienti e, a parte il contributo della regione, necessita di mille euro al giorno per portare avanti la propria indispensabile attività. E lo fa grazie alla generosità dei privati.

Anche quest’anno “Casa di Iris” ha riaperto il negozio solidale con addobbi natalizi, gioielli, e prodotti in ceramica decorati. Tutto fatto a mano dai volontari e dalle volontarie. E non mancano panettoni e vino realizzati da realtà locali. Il negozio si trova in via Santa Franca, a Piacenza, al civico 5.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI