Nel ricordo di Maria Cristina, consegnati a Travo 3.800 euro per l’hospice di Borgonovo

Sono le piccole briciole a fare un pane. Travo lo sa, gli viene spontaneo pensarla così: che ciascuno possa fare una piccola parte per aiutare gli altri, tutti insieme. Lo faceva ogni volta possibile Maria Cristina Guasti, la panettiera del paese, ed è nel suo nome che in tanti hanno impastato quei suoi biscotti tanto speciali, la cui vendita serve ad aiutare a sua volta l’hospice di Borgonovo, una struttura di cure palliative per chi soffre, fondamentale per garantire dignità al dolore quando è troppo grande.

Ieri pomeriggio nel salone polivalente del paese in molti si sono commossi al pensiero di Maria Cristina, ma da quelle lacrime è nato ancora una volta un esempio di vita, non di sfiducia: perché in poche ore, grazie anche agli Alpini e al Coro del Mulino formato da venti travesi, sono stati raccolti 3.800 euro, ieri consegnati ufficialmente dal sindaco Lodovico Albasi a Flavio Mazzocchi, direttore sanitario dell’hospice di Borgonovo, e Armand Dragoj, responsabile del servizio cure palliative e genero di Maria Cristina, scomparsa a novembre a soli 60 anni.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ