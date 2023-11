Allerta maltempo, oggi vertice in prefettura: frazioni isolate e Brugneto al limite

È ancora allerta arancione per maltempo oggi nel Piacentino, dopo la violenta ondata di pioggia e piene dei fiumi che nei giorni scorsi ha investito i territori dell’Appennino, dalla Val Nure alla Val d’Aveto. La conta dei danni e le attività di ripristino delle strade proseguono dunque nel timore che l’ambiente possa tornare a minacciare con vento, frane ed esondazioni.

In tarda mattinata la prefettura di Piacenza ha convocato il Centro coordinamento dei soccorsi con i sindaci, le forze dell’ordine, la protezione civile, l’Ausl, la Regione e tutti i soggetti coinvolti nel contenimento dell’emergenza. Restano isolate tre frazioni: Castagnola e Pomarolo nella zona di Ferriere e Casali di Farini, per un totale di circa 40 persone che hanno difficoltà a lasciare le loro abitazioni. Le ruspe sono entrate in azione per sistemare le strade distrutte, ma oggi i lavori potrebbero essere rallentati o addirittura bloccati dal ritorno del maltempo. Gli abitanti di Mareto segnalano i tombini intasati da pezzi di asfalto trovati nelle fognature dopo le opere di rifacimento della carreggiata, una criticità che – dicono dal paese dell’alta Val Nure – era già stata comunicata alla Provincia nelle scorse settimane.

Massima attenzione ai livelli idrici dei corsi d’acqua: le precipitazioni intense sono previste anzitutto tra l’Appennino piacentino e la Liguria. Diversi ponti sono presidiati per l’eventuale chiusura precauzionale. E intanto la diga del Brugneto, in alta Val Trebbia, ha raggiunto il limite: i tecnici fanno sapere che il livello dell’acqua si trova in prossimità dello sfioro e la capacità di contenimento è stata esaurita, ma per ora non è stato concordato un rilascio volontario.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: