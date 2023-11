Pioggia e vento non risparmiano la città: albero abbattuto in via Mischi

Tutta la provincia è stata colpita dall’ondata di maltempo che ha portato temporali, pioggia, danni e disagi. Anche la città è stata vittima la scorsa notte della furia del temporale: in via Mischi un albero è precipitato in mezzo alla carreggiata, fortunatamente senza provocare feriti o danni alle auto parcheggiate poco distante. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per le operazioni di sgombero e messa in sicurezza.

