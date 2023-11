Lettere anonime e volantini per screditare l’amica: donna accusata di stalking

Avrebbe per lunghi mesi screditato l’amica (del tutto ignara) con lettere anonime e volantini. I fatti, avvenuti in un comune della Val Tidone, risalgono al 2016. Sullo sfondo della vicenda di stalking, come emerso ieri in tribunale, anche volantini distribuiti al parco giochi con tristi contenuti e con dati sensibili (inclusi nome, cognome e numero di telefono della vittima). La donna accusata di essere l’autrice delle lettere, una quarantenne piacentina, ha sempre negato ogni accusa. Il processo è stato rinviato al prossimo dicembre.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ