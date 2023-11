Maltempo, piove su tutta la provincia. Preoccupazione a Farini per il ponte di Unghia

È riiniziato a piovere in tutta la provincia. La Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo che sarà valida fino all’intera giornata di domani. In diverse zone della provincia il sole di questa mattina è stato presto nascosto da nuvole cariche di pioggia. L’allerta meteo è di colore arancione per la fascia montana e gialla per la collina e la pianura piacentina. Le nuove precipitazioni, che si sommano a quelle degli ultimi giorni, rischiano infatti di sviluppare condizioni favorevoli all’attivazione di fenomeni franosi, più diffusi sulla fascia montana, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei torrenti.

In alta val Nure resta ancora isolata la frazione di Castagnola, riaperta invece la strada che porta a Pomarolo. Saranno necessarie opere di rifacimento del manto stradale nel tratto che dal Mercatello porta a Cattaragna e in quello che da Ferriere va a Centenaro. Nel Comune di Farini preoccupazione per il ponte di Unghia che al momento resta aperto alla circolazione, ma saranno necessari interventi di messa in sicurezza. Infine, resta la problematica della mala gestione dell’acqua come ha sottolineato Il presidente di Confagricoltura Piacenza Filippo Gasparini puntando il dito sulla diga del Brugneto dove “l’acqua non è stata concessa al territorio e all’agricoltura quando serviva ed è stata invece lasciata scorrere via a diga piena facendo danni a valle”. Nella tarda mattinata di domani le piogge di queste ore dovrebbero lasciare spazio a delle schiarite. In attesa del bel tempo vietato abbassare il livello di guardia.