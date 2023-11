Storia della Benemerita: in mostra i calendari dell’Arma dei Carabinieri

La collezione dei calendari dell’Arma dei carabinieri è stata esposta in occasione delle celebrazioni delle forze armate presso una vetrina del palazzo dell’Inps in piazza Cavalli e vi resterà fino al prossimo 8 novembre per chiunque volesse ammirarla.

A differenza degli anni passati in cui venivano messe in mostra uniformi storiche, buffetteria e accessori della Benemerita, quest’anno il comando provinciale ha optato per i calendari dell’Arma, da anni oggetto di culto per tanti collezionisti. Sono infatti redatti da grandi pittori e illustratori. Calendari richiesti a livello internazionale che arrivano ad una tiratura di un milione e mezzo di copie e tradotti in una decina di lingue a testimonianza della fama che godono i nostri carabinieri in mezzo mondo. Nell’esposizione i calendari dal 1929 al 1943 e dal 1950 in avanti. Dal 1943 al 1950 a causa degli eventi bellici i calendari non erano stati stampati.

In realtà il primo calendario dell’Arma risale al 1928, ma essendo a “strappo” ossia con le pagine da strapparsi ogni mese, è praticamente introvabile. Oggetti preziosi, un calendario dell’Arma del 1935 su eBay in internet è valutato circa 800 euro; nella vetrina vi sono esposte anche il primo regolamento dei carabinieri nati nel 1814 e il decreto del re Vittorio Emanuele che scriveva annunciando la costituzione dell’Arma: “Per ricondurre, ed assicurare viemaggiormente il buon ordine e la pubblica tranquillità, che le passate disgustose vicende hanno non poco turbato a danno dei buoni e fedeli sudditi nostri, riconosciuto essere necessario e di porre in esecuzione tutti quei mezzi che possano essere confacenti per iscoprire, e sottoporre al rigore delle leggi i malviventi e malintenzionati e prevenire le perniciose conseguenze, che da soggetti di simil sorta, infesti sempre alla società…”.

Nascono così i carabinieri.