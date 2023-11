Operaio trovato morto a Niviano, collega 21enne arrestato per omicidio

È stato portato in carcere alle Novate con l’accusa di omicidio volontario il ventunenne, che stamattina era stato a lungo interrogato dai carabinieri dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Paolo Troccola, 56 anni, ferito con alcuni vetri alla gola e al volto. I due, colleghi incaricati da anni della manutenzione di alcune strade piacentine per una ditta e originari del Foggiano, vivevano in un appartamento in affitto di via Monti a Niviano con altri due operai, l’intestatario del contratto di locazione e un altro, anche lui ascoltato a lungo ieri dall’Arma in viale Beverora e ora indagato per favoreggiamento. A Niviano i vicini sconvolti: “Non ci siamo accorti di nulla”. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di turno Matteo Centini. Il sospettato è difeso dall’avvocata Ilaria Zedda.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà